«C'est le Far West !» : dans un quartier sensible de Sète, les riverains confrontés au trafic de drogue

Dans le quartier de l'Île de Thau à Sète, composé de barres HLM, il n'y a plus un chat dans les rues. Depuis les deux fusillades de ce week-end, les riverains ne veulent plus sortir de chez eux. "Ici, c'est le Far West ! Il manque plus que les chevaux... On a peur d'une balle perdue", confie une habitante. "Le coiffeur a reçu deux balles dans sa vitrine, on voit bien l'impact", montre cet autre Sétois.

C'est justement devant ce commerce que les deux fusillades ont eu lieu. Le patron et son salarié ne veulent plus exercer jusqu'à nouvel ordre. "L'homme est passé, il a tiré sur l'autre homme devant mon commerce. Mon employé ne dort pas la nuit, il ne veut plus travailler chez moi. On en a marre de tout ça", explique le gérant du salon de coiffure.

Six individus interpellés

Face à cette guerre de territoire, sur fond de trafic de drogue, le médiateur embauché par la mairie est bien impuissant. "Ce sont des gamins : 14, 15, 16, 17 ans... Je suis allé vers eux pour leur proposer un emploi, mais ça ne les intéresse pas, vu qu'ils gagnent beaucoup plus à rien faire pour pouvoir exercer leur activité de (trafic) de drogue", affirme ce médiateur.

"On compte beaucoup sur les forces de l'ordre et une police présente", poursuit-il. Des forces de l'ordre qui patrouillent depuis samedi dans ce quartier de Sète. Six hommes ont pour l'instant été interpellés.