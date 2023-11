«C'est la joie du ski» : plusieurs stations des Alpes rouvrent ce week-end, les premiers skieurs ravis

REPORTAGE

À vos skis ! Face à des conditions d'enneigement optimales, plusieurs stations de ski des Alpes ont rouvert ce samedi. Il est tombé un mètre de flocons ces derniers jours sur les différents sommets du massif. Une neige arrivée en avance cette année pour faire profiter les plus impatients des skieurs. À peine arrivée sur la piste, les skieurs clipsent leurs chaussures. Débutants ou amateurs, tous sont venus avec la même idée en tête : tester la première neige.

"Les premières descentes vont être assez casse-gueule"

"C'est l'adrénaline, la liberté, tout simplement. Le ski pour moi, je trouve, c'est une liberté. On se vide la tête" ; "On va rider, on va faire du snow, on va faire des bosses, on va tout faire quoi !", confient tour à tour un papa et sa fille. Bâtons à la main, snowboard aux pieds. Il est parfois difficile pour certains de reprendre la main.

"Je pense que ça va être très dur aujourd'hui. Les premières descentes vont être assez casse-gueule, je pense. Mais bon, c'est la joie du ski", tempèrent les moins téméraires. La joie des réouvertures des stations, ce sont aussi les petits accotés : ils sont plusieurs après quelques glissades à délaisser les skis pour un verre et une bonne raclette.