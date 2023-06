«C'est énorme» : dans le Nord, élus et habitants ravis d'accueillir la flamme olympique

Les villes qui vont accueillir la flamme olympique, juste avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, ont été dévoilées vendredi. La flamme arrivera sur le sol français le 8 mai 2024 à Marseille et voyagera dans toute la France jusqu'à la dernière étape, le 26 juillet à Paris. Un parcours de plus de deux mois dans 64 territoires et plus de 400 villes, avec un passage notamment dans le département du Nord, pour le plus grand bonheur des jeunes sportifs et des élus locaux.

"On va mettre en avant notre convivialité"

Sébastien Seguin, le maire d'Avesnes-sur-Helpe, commune de 4.300 habitants, a le sourire : sa petite ville accueillera la flamme olympique le 2 juillet 2024. "Elle va venir chez moi, chez nous. C'est énorme. Vous ne pouvez même pas vous imaginer la fierté qu'on a aujourd'hui d'avoir un tel événement à la maison", se réjouit-il. "Nous, on va utiliser le passage de la flamme pendant plusieurs années. Je peux vous dire qu'on va mettre en avant notre convivialité et notre façon de recevoir un peu atypique."

La flamme passera également par où aller Wallers-Arenberg, Douai, Cambrai, Dunkerque, Tourcoing et Lille. Dans la métropole lilloise, les jeunes basketteurs ont hâte de la voir. "C'est une chance unique, ça n'arrive pas tout le temps", se réjouit un adolescent. "C'est une fois dans notre vie et il faut saisir l'opportunité. C'est étonnant que Lille ait été choisie pour les J.O. C'est cool", ajoute un autre.

Mais plus que le relais de la flamme, ce sont les matches de basket qui sont dans toutes les têtes. Beaucoup de ces jeunes iront voir les rencontres de phase de groupes à Lille. La flamme olympique passera aussi près de certains lieux emblématiques comme le Mont Saint-Michel, les grottes de Lascaux ou encore le château de Versailles.