JO Paris 2024 : Vieux-Port, Mont-Saint-Michel... Découvrez le parcours de la flamme olympique

12.000 kilomètres au total, c'est la distance que va parcourir la flamme olympique en France avant les Jeux de Paris 2024. Allumée comme toujours à Olympie, en Grèce, la flamme fera une arrivée remarquée dans l'Hexagone puisque ce symbole des JO sera transporté par le dernier grand voilier français, le Belem, et entrera dans le Vieux-Port de Marseille le 8 mai 2024.

Une étape au Mont-Saint-Michel

La torche va traverser 54 départements et cinq territoires d'Outre-mer et fera étape dans des lieux emblématiques comme le Mont-Saint-Michel. "C'est quelque chose d'exceptionnel qui ne se représentera pas", salive d'avance Jean Morin, le président du département de la Manche. "Cela me semblait essentiel que le monument phare, l'une des merveilles de l'Occident, soit là pour relayer ce passage, et puis montrer que le département de la Manche s'ancre dans la tradition et le sport", ajoute-t-il au micro d'Europe 1.

La flamme olympique devrait également passer à Verdun ou encore sur le viaduc de Millau. Chaque relayeur va porter la flamme pendant quatre minutes sur une distance de 200 mètres. Au total, 10.000 porteurs vont se relayer jusqu’au 26 juillet 2024, date de la cérémonie d’ouverture. De grands champions vont se relayer comme Laure et Florent Manaudou.

Mais pour le moment, on ne connait toujours pas ni le dernier porteur ni également l'endroit où sera disposée la vasque olympique à Paris. Ce vendredi, le comité d'organisation (Cojo) doit dévoiler officiellement, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le parcours complet de la flamme. Elle fera sa troisième apparition en France à l'occasion de ces Jeux, après ceux de Grenoble (1968) et d'Albertville (1992).