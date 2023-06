Paris 2024 : Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique, veut placer la France «dans le Top 10» des nations

C'est un rendez-vous qui hante les pensées de Marie-Amélie Le Fur. Invitée dans l'émission Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1), la présidente du Comité paralympique et sportif français prépare d'une main de maître les Jeux paralympiques de Paris 2024 qui se dérouleront à la suite des JO, du 28 août au 8 septembre 2024. Pour la nonuple championne olympique, amputée d'une jambe depuis l'âge de 15 ans, cet événement est l'occasion de sensibiliser aux questions de handicap. Les deux grands objectifs des Jeux paralympiques de Paris 2024 seront de "travailler la reconnaissance des athlètes en situation de handicap et de laisser un héritage durable" de cet événement.

Sensibiliser collectivement

L'ancienne athlète handisport compte sur la participation active des médias pour mettre sur le devant de la scène les compétitions paralympiques. "C'est un moment où on peut arriver collectivement à se sensibiliser sur les enjeux de l'inclusion", a déclaré Marie-Amélie Le Fur au micro de Jacques Vendroux. Travaillant main dans la main avec Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (Cojo), l'ancienne athlète handisport espère voir un public français au rendez-vous. "On travaille très bien avec Tony puisque depuis le début, dans sa vision, il souhaite vraiment faire en sorte que les Jeux paralympiques soient portés à la même hauteur que les Jeux olympiques", a expliqué la présidente du Comité paralympique et sportif français.

Cette dernière regrette toutefois le manque de connaissance des Français concernant le sport paralympique. Mais, optimiste, Marie-Amélie Le Fur espère améliorer cette connaissance à travers l'organisation de différents évènements comme la journée paralympique qui aura lieu en octobre prochain : "Nous aurons un grand temps fort à l'automne avec la journée paralympique puis l'ouverture de la billetterie paralympique. C'est vraiment un moment où on a envie de travailler avec le public français pour leur dire venez aux Jeux paralympiques, n'ayez pas peur de découvrir du handicap."

Un objectif de médailles réévalué

La présidente du comité paralympique a également revu l'objectif du nombre de médailles à gagner lors de ces Jeux de Paris à la hausse. Seulement 14e au classement général des délégations lors des Jeux de Tokyo en 2021, les athlètes tricolores étaient parvenus à décrocher 54 médailles. Un rang que Marie-Amélie Le Fur souhaite améliorer pour donner davantage d'attractivité au handisport en France. "Je souhaite que l'équipe de France paralympique réussisse ces Jeux, c'est-à-dire entrer dans le top 10 des nations. Cela veut dire décrocher une quinzaine de médailles d'or", a annoncé la présidente du comité paralympique.

Pour cela, les athlètes français devront donc doubler leur nombre de médailles d'or gagnées par rapport aux précédents Jeux olympiques. Un objectif élevé mais pas impossible pour Marie-Amélie Le Fur qui sera présente au plus près des sportifs lors de cet événement. "Les Jeux paralympiques me font vibrer. Je serai heureuse d'être dans les tribunes pour encourager cette équipe de France", a fini par conclure l'ancienne championne handisport.