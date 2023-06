«C'est aberrant» : de nombreux retards de trains gare de Lyon après de violents orages

La vigilance orange a été levée sur tout le territoire, un bref moment de répit avant le retour des orages lundi dans l'après-midi. Dimanche, ça a tonné et soufflé très fort sur le nord et le centre ouest du pays. Des pluies torrentielles en Île-de-France, parfois accompagnées de grêle, des routes inondées et de la pagaille aussi sur le rail. Il y a eu beaucoup de retard au départ et à l'arrivée sur le réseau francilien, comme gare de Lyon à Paris.

"Il y a toujours des soucis"

Dans le hall de gare plein à craquer, des dizaines de voyageurs sont assis par terre avec leurs bagages et des retards qui s'accumulent. Anaïs attend son train depuis plus d'1h30. Bien trop pour cette Tourangelle. "C'est aberrant. Au moindre coup de vent, c'est toujours la même chose. Là c'est un problème d'intempéries, mais il y a toujours des retards et toujours des soucis. J'aurais mieux fait venir en voiture", peste-t-elle.

Luc, lui, va manquer un repas de famille près de Lyon. Il se veut compréhensif mais pas moins critique. "On ne va pas jeter la pierre sur la SNCF. On va dire que ça aurait pu être géré autrement." Et Marc, assis sur sa valise, partage le même sentiment. Il ne comprend pas qu'un orage puisse autant semer la pagaille. "On peut prévenir tout ça en mettant des moyens. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de précautions prises pour éviter tout ça", regrette-t-il.

Après quelques heures d'attente, la circulation a repris. Si les trains sont maintenus, beaucoup comptent bien réclamer un remboursement auprès de la SNCF.