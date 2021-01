Ces Français qui font leur première galette des rois maison

REPORTAGE

C'est une tradition que le coronavirus n'a pas vaincue : la galette des rois. Alors que ce mercredi 6 janvier marque l'Épiphanie, les Français seront peut-être moins nombreux que d'habitude à se rendre dans une boulangerie pour acheter cette gourmandise de janvier. Il faut dire qu'entre les confinements et le couvre-feu, nombreux sont ceux qui ont été contaminés par le virus de la cuisine. Parmi eux, Jessica, qui vit à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Sans robot ni balance, mais avec une grande dose de bonne volonté, cette mère de famille s'est lancée dans sa première galette des rois.

"Rapport qualité/prix, il n'y a pas photo"

"On ne va pas se mentir, pendant le confinement, on s'ennuyait un peu comme tout le monde", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Alors elle "commence par prendre [sa] poudre d'amande, rajouter deux œufs et ensuite 100 grammes de sucre". "On s'est mis à faire des gâteaux, a essayé de tout faire maison. Ça sort tout chaud et rapport qualité/prix, il n'y a pas photo."

Jessica pose avec sa première galette des rois maison. Crédit : Pierre Herbulot / Europe 1

Une fois la crème d’amande terminée, elle fini entre les deux disques de pâte feuilletée, avec la fève bien sûr. Mais pour les finitions, un peu d’aide s’impose. Alors direction Youtube et la chaîne 750g tenue par le chef Damien. Ce dernier explique notamment que la meilleure dorure pour une galette, c'est un œuf entier.

Jessica est loin d'être la seule à s'être lancée derrière les fourneaux pour la galette des rois. Les recettes en ligne cartonnent cette année : les visionnages ont augmenté de 32% en un an. "On sent qu'il y a vraiment de l'appétence pour les gestes techniques, pour réaliser la meilleure galette possible", affirme chef Damien au micro d'Europe 1. "Je vois bien tous les partages de galette sur Instagram ou Facebook, c'est incroyable".