Ces entreprises qui hébergent les sans-abris la nuit

En France, 300.000 personnes vivent dans la rue. Pour les aider, "Les Bureaux du Cœur" mettent en relation les plus démunis et les patrons. Objectif : offrir un toit à ceux qui sont dans le besoin. L'association a été fondée par un collectif de jeunes entrepreneurs à Nantes en 2021. Plusieurs antennes locales sont ouvertes en France, notamment à Lille où une quinzaine d'entreprises de la métropole lilloise ouvrent leurs locaux pour les sans-abris. Europe 1 s'est rendue chez Haxonéo, située à Wambrechies. Alain, 62 ans, est sans domicile fixe et dort chaque nuit dans un bureau de l'entreprise qui a été transformée en chambre pour lui.

Une organisation bien précise

Cet ancien agent de sécurité fait alors la visite de la petite pièce. "Vous avez une armoire, un lit, le bâtiment est tout neuf donc totalement insonorisé. Je n'ai pas de vent dans les oreilles, pas de pluie sur la tête, que demande le peuple ?", confie-t-il, détendu. Il a fallu évidemment faire des ajustements, notamment à cause du détecteur de mouvement. "La première nuit, à chaque fois que je me retournais, la lumière s'allumait toute seul", raconte-t-il avec humour.

Le problème a rapidement été réglé par l'entreprise Haxonéo qui lui offre un toit. "Le principe du Bureau du cœur c'est qu'Alain n'est pas là la journée donc ça ne perturbe pas le travail des collaborateurs", explique Nicolas Paquet, patron de l'entreprise. Pour accueillir des sans-abris, il y a des critères à respecter. "La règle c'est d'avoir une douche, une cuisine et un endroit où la personne peut dormir". Dans le cas d'Haxonéo, ils sont 13 sur le site situé à Wambrechies et les locaux peuvent abriter plus de personnes.

"C'est juste du bon sens de se dire que les bureaux sont trop grands et de mettre une pièce à disposition pour Les Bureaux du Cœur. Ça paraissait logique". D'autant plus logique qu'avec les deux jours de télétravail par semaine, les locaux sont vides 80% du temps.