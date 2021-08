"Certains nous demandent de prier pour eux" : un aumônier assiste les athlètes des JO à distance

Depuis une semaine, la grand-messe du sport se déroule à Tokyo, théâtre des Jeux olympiques. Une compétition au cours de laquelle les athlètes ont parfois besoin justement de repères religieux. Comme pour l'ensemble des confessions, l'association Holistic Sports propose un accompagnement spirituel aux sportifs chrétiens protestants. Une mission tout à fait officielle, reconnue par le CIO, qui, en raison du Covid, se déroule cette fois à distance depuis Rennes. Joël Thibault aurait en effet dû être à Tokyo, au cœur du village olympique. Mais crise sanitaire oblige, ce pasteur protestant répond à distance aux besoins de spiritualité des athlètes.

Et au-delà des échanges téléphoniques individuels, cet aumônier organise aussi des prêches collectifs pour une vingtaine de sportifs francophones par Zoom. Une mission officielle prévue par le CIO. "On a des temps de célébration avec des chants et des temps de liberté où chacun peut échanger et partager aussi ce qui lui pèse", explique-t-il.

"Nous ne sommes pas magiciens"

Les demandes sont multiples puisqu'il ne s'agit pas seulement de réclamer une aide divine avant une épreuve majeure. "Il y en a certains qui nous demandent de prier pour eux parce qu'ils ont peur d'avoir le Covid, parce qu'ils peuvent se retrouver éliminés du jour au lendemain", précise Joël Thibault. "Moi, j'ai vu des athlètes qui avaient perdu un membre de leur famille et qui ne pouvaient pas le dire au staff parce qu'ils avaient peur de ne pas être qualifiés, parce qu'on n'allait pas les juger aptes. Nous ne sommes pas des magiciens, ni faiseurs de performance. Ils ont des kinés qui sont là, autour d'eux, des entraîneurs. Ils ont même des préparateurs mentaux. Nous, on est là pour proposer quelque chose que les autres ne peuvent pas proposer."

>> EN DIRECT -JO de Tokyo : suivez la journée du mardi 3 août

Et tout le monde peut y avoir accès puisque les principales confessions - chrétiens, musulmans, juifs, hindous et bouddhistes - assurent également ce service d'accompagnement religieux.