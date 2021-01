Inceste : ce que l'on sait des accusations qui visent Gérard Louvin

DÉCRYPTAGE

Dans le sillage de l'affaire Duhamel et de la libération de la parole sur l'inceste, le quotidien Le Monde a révélé lundi qu'une plainte a été déposée contre Gérard Louvin et son mari Daniel Moyne. Le célèbre producteur de télévision est visé par une plainte déposée par son neveu, Olivier, le 8 janvier pour "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant". Daniel Moyne est lui accusé de viols. Europe 1 fait le point sur ce que l'on sait de ces accusations.

Des viols réguliers pendant 4 ans

Olivier, le fils de la sœur de Gérard Louvin âgé aujourd'hui de 48 ans, affirme qu'il n'avait que 10 ans lors que les agressions sexuelles ont commencé. Il accuse le mari de son oncle de viols réguliers pendant quatre ans. Des faits qui se seraient produits au domicile du couple, alors que le producteur était présent.

Ce n’est pas la première fois que son neveu dénonce ces faits : en 2014, il avait témoigné dans une enquête concernant le fils adoptif du producteur. La procédure avait été classée sans suite en 2016 pour cause de prescription. Un jugement insupportable pour l'avocat d'Olivier, Pierre Debuisson. "Il a attendu un pardon et des excuses qui ne sont jamais venus. Ce dépôt de plainte avait d’abord un objectif symbolique : pouvoir verbaliser sa souffrance et se voir reconnaitre un statut de victime", rappelle le conseil au micro d'Europe 1.

D'après ce dernier, "il y a un parallèle évident avec l’affaire Duhamel puisqu’une enquête a été ouverte classée non pas sur la base d’absence de preuves mais pour des questions de prescription".

Le couple nie les accusations

Le parquet de Paris va donc désormais vérifier si les faits dénoncés dans cette plainte sont les mêmes que ceux qui avaient donné lieu à un classement sans suite. Et s’il n’y a pas d’autres victimes qui ne sont pas couvertes par la prescription. Le couple de producteurs quand à lui nie ces accusations d’inceste et dénoncent un chantage. "Tout ça est faux, bien sûr, je n’ai pas grand-chose à me reprocher, mais c’est une histoire d’argent", a déclaré Gérard Louvin dans Le Monde.

Et l'avocat du producteur, Me Christophe Ayela, d'abonder en affirmant que son client "est victime d’un chantage permanent à l’argent de la part d’Olivier, parce qu’il pense que Gérard est très riche, donc il lui demande de l’argent sous peine de déposer plainte. Récemment, il a pris un avocat qui a demandé 750.000 euros. Mais Gérard Louvin refuse de céder à ce chantage." Quant à la conseil de Daniel Moyne, Me Céline Bekerman, elle assure que ce dernier "nie évidemment les accusations en bloc".