Canicule et retour de vacances : les automobilistes cherchent un peu de fraîcheur sur les aires d'autoroutes

Météo France a placé 28 départements en vigilance orange canicule pour la journée de samedi. La vague de chaleur touchera les départements du Sud-Ouest au Centre-Ouest. Dans le Rhône, le mercure pourrait grimper localement jusqu'à 40 degrés, voire plus. En Alsace, les températures vont bien monter aussi. Alors, comment font les automobilistes pour trouver un peu de fraîcheur ? Europe 1 s'est rendue sur l'A35 en Alsace, sur l'aire d'autoroute du Haut-Koenigsbourg.

"On cherche un peu de fraîcheur"

Le thermomètre va facilement dépasser les 30 degrés ce week-end en Alsace. Alors plus que jamais, une pause s'impose pour les automobilistes français et allemands de retour de vacances. "On n'a pas une voiture climatisée, alors il fait très très chaud", explique une automobiliste. "Là, on mange une pomme. Quand il fait chaud, c'est mieux de manger sainement, comme des fruits par exemple", conseille une touriste allemande. "On vient chercher un peu de fraîcheur, on fait une petite pause à mi-chemin", avance un autre vacancier.

À l'intérieur de la boutique, il fait dix degrés de moins qu'à l'extérieur et le magasin a fait le plein de boissons fraîches, de crèmes solaires, de pare-soleil. Mayden est responsable assistant de cette aire d'autoroute, il sait que le week-end sera chargé et caniculaire. Alors il dispense quelques conseils aux automobilistes. "Il ne faut pas hésiter à mettre la climatisation dans le véhicule, s'arrêter quand même tous les deux ou trois heures et aérer le véhicule, ouvrir le capot", recommande-t-il. "Il faut aussi boire, manger quelque chose de frais et aussi permettre aux enfants de s'aérer, de se dégourdir les jambes."

Pensez aussi à emporter une gamelle pour vos animaux de compagnie. Les chiens et chats qui sont les bienvenus ici dans la boutique, histoire qu'ils profitent eux aussi de la climatisation.