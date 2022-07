Canicule : Cherbourg, ville la plus fraîche de France en cette période de fortes chaleurs

La canicule continue de s'installer sur une bonne partie de la France. Sept départements sont en vigilance orange dans le sud et le sud-ouest. Une vague de chaleur qui oblige les autorités à s'adapter et à prendre des mesures radicales. Mais du côté de la Manche, les températures sont bien plus supportables. C'est notamment le cas à Cherbourg où les vacanciers profitent du beau temps, sans subir les contraintes de la chaleur.

Fraicheur, soleil et air de la mer

Du ciel bleu à perte de vue, du soleil et du vent. Exactement ce que cherchent Joël et sa compagne, casquette vissée sur la tête. "On est bien, on a le petit air frais de la mer et c'est pour ça qu'on est venu passer quelques jours ici".

Objectif rempli : échapper à la chaleur du Maine-et-Loire d'où ils sont arrivés il y a quelques jours. À une centaine de mètres de là, sur le front de mer, Jean-Pierre et son épouse attendent leur petite fille. Elle prend des cours de voile dans la rade. Ils profitent de la fraîcheur de la Manche depuis leur installation sur place pour leur retraite. "Dans les autres régions, on s'aperçoit que le soleil tape énormément et c'est quasiment intenable. Là, ici, on respire", se réjouit le couple.

"Il ne fait pas trop chaud, c'est parfait"

Une fraîcheur qui devient même du froid pour les frileux comme Marie-Geneviève, 59 ans. Elle garde un pull à portée de main au cas où. "J'ai froid, surtout dans les petites rues ombragées où il y a du vent. Mais quand je me mets au soleil, je suis bien. Il ne fait pas trop chaud, c'est parfait", sourit-elle.

Pas trop chaud. À l'inverse des températures dans sa région d'origine, la Loire-Atlantique, qui suffoque actuellement. Cherbourg va rester une destination de choix. Les températures ne devraient pas y dépasser les 30 degrés jusqu'à la fin de la vague de chaleur.