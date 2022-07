Canicule : sept départements placés en vigilance orange, des restrictions se mettent en place

Sept départements, en majorité dans le Sud-Ouest, sont placés en vigilance orange canicule en raison de la vague de chaleur qui gagne progressivement le pays, a annoncé mardi Météo France. Cette vigilance, qui recommande aux habitants des zones concernées d'être "très vigilants", prend effet mercredi et concerne les départements suivants : Ardèche, Drôme, Haute-Garonne, Gironde, Lot-et-Garonne, Tarn et Tarn-et-Garonne.

24 départements en vigilance jaune

Un total de 24 départements, principalement de la façade ouest et dans le sud-est, sont par ailleurs en vigilance jaune. L'échelle des vigilances météo compte trois niveaux d'alerte : jaune (soyez attentifs), orange (soyez très vigilants) et rouge (vigilance absolue).

L'épisode de fortes chaleurs, qui devrait se prolonger au moins jusqu'en début de semaine prochaine, concerne surtout pour l'instant la façade atlantique, le Sud-Ouest et la basse vallée du Rhône, avec des températures comprises mardi entre 36 et 38 degrés, voire localement 39 degrés. Ailleurs, il faisait généralement entre 30 et 34 degrés.

Le gouvernement particulièrement attentif à la situation

Mercredi, les fortes chaleurs doivent toucher les mêmes régions, avec des températures minimales stationnaires, mais des maximales encore en hausse par endroit. La Première ministre Élisabeth Borne a appelé l'ensemble du gouvernement à se mobiliser pour faire face à une vague de chaleur qui "a un impact très rapide sur l'état de santé des populations, en particulier des personnes les plus vulnérables".

Nîmes renonce aux feux d'artifice du 14 juillet

En Ile-de-France, la préfecture de police annoncé des réductions de vitesse sur les autoroutes et voies rapides en raison d'un épisode de pollution à l'ozone prévu pour mercredi. En Gironde, la préfecture a placé le département en vigilance orange pour le risque feux de forêt à compter de mercredi, ce qui implique des restrictions de circulation en forêts et l'interdiction des feux d'artifices dans les communes à dominante forestière jusqu'à lundi.

La préfecture du Morbihan a également interdit la vente de feux d'artifice dès mercredi matin en raison du risque incendie et sécheresse, un épisode qui a déjà valu aux Deux-Sèvres la mobilisation de près de 200 pompiers lundi pour des feux de cultures.

Après la ville de Nîmes, qui a elle-même renoncé à tirer son feu d'artifice du 14 juillet cette année, en raison des risques élevés d'incendie, les interdictions visant ces manifestations se sont aussi multipliées ces dernières 24 heures dans le Sud-Est, pour les particuliers principalement.

Toutes les villes s'adaptent face à la chaleur

La vigilance est la plus "sévère" dans le département du Vaucluse, dont la préfecture a annoncé la fermeture totale des massifs forestiers de mercredi à dimanche, ainsi que l'interdiction totale des tirs de feux d'artifice sur la même période.

Dans les autres départements méditerranéens - Gard, Hérault, Var et Alpes-Maritimes, les interdictions préfectorales ne visent par contre que l'utilisation des feux d'artifice, pétards et autres articles pyrotechniques par les particuliers, et ce, de mercredi à vendredi. Du côté des Alpes-Maritimes, le préfet a cependant demandé aux maires de "systématiquement solliciter l'avis" des pompiers avant tout feu d'artifice.

À Toulouse, les festivités prévues pour la fête nationale jeudi vont être adaptées : le concert géant est retardé d'une demi-heure à 19H00 pour qu'il démarre à l'ombre. Gourdes et bouteilles d'eau seront autorisées et des brumisateurs installés aux alentours.

La canicule devrait durer huit à dix jours

Depuis lundi, la France fait face à une nouvelle vague de chaleur, avec des pointes possibles à 39° dès mardi, illustration du réchauffement climatique qui va causer des étés "de plus en plus chauds, où 35 degrés sera la norme", selon Météo-France. On s'attend a minima à une durée "de huit à dix jours", avec un pic probablement "entre samedi et mardi prochain" (19 juillet), selon Météo-France.