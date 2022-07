Sud-Ouest : comment les centre de loisirs s'adaptent aux fortes chaleurs ?

REPORTAGE

"Va te mettre à l'ombre mon grand". Anaïs Danneels, la directrice de l'espace maternelles du centre de loisirs du Cabirol à Colomiers, rappelle les bons gestes aux enfants. "Tu me les mets tous à l'ombre, je ne veux personne en plein soleil" explique-t-elle à un jeune animateur. Il faut dire que le mercure monte très vite : plus de 36 degrés à l'ombre. Dans les salles, dès les premières heures, tout est fait pour conserver la fraîcheur. "On aère dès le matin très tôt et on enclenche les climatiseurs mobiles dès notre arrivée à 7h30. On ferme toutes les fenêtres, on baisse les rideaux et les stores. Ensuite, toute la journée, on organise principalement des jeux d'eau, des activités tranquilles", précise Anaïs Danneels.

L'importance de l'hydratation

"Dans chaque salle, les enfants ont accès à des bars à eau pour se désaltérer. On vaporise les enfants régulièrement, de manière à ce qu'ils soient bien. Par ailleurs, ils ont leurs gourdes à disposition, il y a des robinets dans toutes les salles pour qu'ils puissent se rafraichir comme il faut", ajoute-t-elle.

Des jeux calmes à l'ombre

Pour cette première semaine des vacances scolaires, 280 enfants sont accueillis dans ce centre de loisir de la ville. Les enfants sont organisés en groupes d'une quinzaine d'enfants. "Lorsque les effectifs sont trop importants, ça peut accroître la chaleur, alors on les répartit par petits groupes et on organise des jeux calmes pas trop sportifs" décrit Julie Pierron, la directrice de l'espace élémentaire de l'autre côté du bâtiment.

À l'extérieur, des grands arbres permettent de trouver un peu de fraîcheur. Véronique organise une balle assise avec un groupe de CP. Elle reste très attentive à ce qu'ils restent hydratés. "On essaie de ne pas trop les faire courir, de les faire boire régulièrement et de les faire se poser", explique-t-elle.

"À cet âge-là, ils ne le sentent pas quand ils sont déshydratés. Ils sont très actifs, ils courent partout et c'est à nous les animateurs de les canaliser, d'organiser des temps calmes de les arroser". D'ailleurs, les batailles d'eau sont autorisées et même recommandées ce qui fait le bonheur des enfants. Et si ça ne suffit pas : trois piscines ont été montées dans un espace sécurisé et tout l'après midi des petits groupes peuvent aller se baigner le temps de faire redescendre la température corporelle.