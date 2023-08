Canicule : à Paris, les restaurateurs s'adaptent pour supporter la chaleur

Lundi, 50 départements sont toujours en vigilance orange canicule. La France suffoque et ne va pas respirer avant la fin de la semaine. Jusqu'à 29 degrés ont été relevés dans la nuit de dimanche à lundi à Perpignan. Dimanche, en journée, des records de température sont tombés dans plusieurs villes de France. En Ardèche, à Saint-Laurent du Pape, 41,2 degrés ont été relevés, soit 0,2 degré de plus qu'en 2003. À Vinsobres, dans la Drôme, la barre des 42 degrés a été franchie pour atteindre les 42,1, plus 0,3 par rapport à juin 2009, date du précédent record.

Des températures au-dessus des normales, qui forcent certains Français à adapter leur quotidien. Boire plus d'eau, privilégier l'ombre, sortir dans les restaurants au coucher du soleil... Des restaurants d'ailleurs, qui doivent eux aussi trouver des solutions contre la chaleur.

32 degrés, ressenti 37 à Paris. Et ce n'est que le début de cette vague de chaleur. Dans les restaurants, gérants, serveurs et cuisiniers ont tous une goutte de sueur sur le front. Patrick est chef cuisinier, il a sa méthode pour se rafraîchir. "On boit beaucoup d'eau et on allume moins le feu. On travaille avec les plats froids, par exemple le plat du jour en sauce est remplacé par la salade césar, ou la niçoise. On n'a pas de clim, mais de temps en temps, on va dans la chambre froide où il fait moins 40 degrés, ça fait du bien", sourit-il.

Adapter sa carte pour proposer des plats plus légers, une fausse bonne idée pour Ganesh, le gérant d'une pizzeria. "Sincèrement non, on n’adapte rien du tout. La canicule va durer qu'une journée ou deux, on ne va pas changer la carte. Ça va couter une fortune pour commander les marchandises, puis la canicule va partir et on va tout mettre à la poubelle. C’est impossible", explique-t-il.

Beaucoup de restaurateurs ont confié que la clientèle préférait l’intérieur pour profiter de l’ombre et de la climatisation quand elle y est. D’autres viennent manger plus tard, quasiment à la nuit tombée.