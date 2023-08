Canicule : bermuda ou chemise, quelle tenue est-il possible de porter au bureau malgré la chaleur ?

La France continue de suffoquer. 42,1 degrés relevés dimanche à Vinsobres, 41,8 degrés à Orange, 41 à Nîmes et Carpentras. Et avec 50 départements en vigilance orange à la canicule, de nombreux records de chaleur sont encore attendus. La rentrée s'annonce donc écrasante au bureau. Alors l'idée de venir travailler en bermuda ou en short traverse sûrement l'esprit des travailleurs, à l'image de ces Lyonnais rencontrés par Europe 1.

"Avoir une tenue appropriée"

Tee-shirt, bermuda et baskets au bureau, avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, Raphaël laisse tomber son pantalon pour travailler. "Je viens en vélo, donc c'est vrai que porter un short ou un bermuda, c'est quand même un peu moins pesant pour venir au travail", reconnait-il. En période de canicule, le bermuda est autorisé dans cette agence spécialisée dans les relations presse. Mais face à des clients, on garde la tenue traditionnelle. "On a une image qu'on essaie de conserver, il faut donc avoir une tenue appropriée", reprend Raphaël.

Faut-il oser le bermuda ou le mépriser ? Faut-il plutôt être tenue décontractée ou costard cravate ? "Je travaille à mon domicile. Un petit short, un petit débardeur, voire un soutien-gorge. En tout cas, il n'y a personne pour nous dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas porter", se réjouit une télétravailleuse lyonnaise. "J'aimerais bien porter un short, mais on nous l'interdit. On n'a pas trop le droit d'être en short", regrette un salarié.

Débat chez les salariés

Parce que la tenue vestimentaire est au bon vouloir de l'employeur, au Grand Café des négociants à Lyon, on enlève seulement la veste, comme l'explique Quentin Bejin, maître d'hôtel. "On reste du coup en pantalon, chemise, cravate. C'est notre marque de fabrique depuis 1864. C'est un certain professionnalisme par rapport à notre restaurant, à la cuisine gastronomique française", détaille le restaurateur.

C'est un véritable débat. En 2017, face au refus de leur direction de travailler en bermuda sous de fortes chaleurs, des conducteurs de bus étaient venus en jupe.