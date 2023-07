Cambriolages : pour partir serein cet été, il est possible de s'inscrire au dispositif «tranquillité vacances»

C'est une statistique qui a de quoi inquiéter. Au cours des six prochaines années, vous avez une chance sur dix de vous faire cambrioler. 30% des cambriolages ont d'ailleurs lieu pendant les mois de juillet et août. Pour éviter d'avoir une mauvaise surprise en rentrant de congés, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'opération "tranquillité vacances". Un service mis en place par la police nationale et la gendarmerie qui effectuent des contrôles aux abords de votre domicile. Europe 1 a suivi des policiers lors d'une patrouille à Strasbourg.

S'inscrire au dispositif "tranquillité vacances"

Entre deux interventions police-secours, Guillaume et Chloé regardent sur leur téléphone les habitations inscrites au dispositif "tranquillité vacances". En l'occurrence, un petit pavillon de centre-ville. "Depuis la voie publique, on voit qu'il n'y a rien de suspect. On va signaler notre passage sur l'application et j'ajoute qu'il n'y a rien d'anormal", explique Guillaume au micro d'Europe 1.

Avec un passage tous les trois à quatre jours et une hausse du nombre de cambriolages de près de 10% depuis le début de l'année, le service est loin d'être infaillible, concède Chloé. "Ça peut arriver qu'on passe deux heures après un cambriolage." Mais le service a l'avantage d'attirer l'attention du voisinage. "C'est déjà arrivé qu''ils nous posent des questions. Qu'est-ce que vous faites ici ? Est-ce que tout va bien ? Après ils ont un œil sur la maison", assure Chloé.

Installer une alarme

Autre solution pour alerter le voisinage, celle d'installer une alarme. C'est ce qu'a fait Bettina après s'être fait cambriolé sa maison il y a deux ans. "Quand notre alarme se déclenche, un des voisins vient voir ce qui s'y passe. On part donc l'esprit plus tranquille et ce n'était pas un investissement extravagant, ça devait être d'une centaine d'euros", se rappelle-t-elle. Est-ce rentable ? Pour Bettina, "la tranquillité d'esprit vaut certainement 100 euros".