Cadeaux de Noël : sprint final dans les magasins pour les retardataires

Tic tac, tic tac, dépêchez-vous ! Le réveillon de Noël, c'est dans une semaine maintenant. Conséquence : pour beaucoup de Français, c'est le sprint final dans les magasins. Il y avait déjà beaucoup de monde samedi et ce dimanche, ça va continuer. Parce qu'on s'y prend un peu toujours au dernier moment, comme pour Alix qui n'aura finalement pas à affronter la foule. "C'est bon ! Normalement j'ai tout, j'ai tout ce qu'il me fallait et j'ai surtout trouvé des idées", confie la Parisienne au micro d'Europe 1.

Un cas à part parce que pour d'autres habitants de la capitale, ces achats sont loin d'être terminés. Mais ce n'est pas forcément une raison pour stresser. "Je suis à la rue, complet. J'ai rien fait, trop de travail, maladie et voilà. Donc il va falloir se dépêcher parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps" ; "Il m'en reste trois ou quatre sur une dizaine. Je suis dans les temps, il reste une petite semaine, donc il y a toujours des achats de dernière heure et à mon avis, je pense que le gros rush se fera la semaine prochaine", expliquent tour à tour des acheteurs rencontrés dans les rues commerçantes.

30% du chiffre d'affaires de l'année

"J'ai fait une partie des cadeaux, notamment pour quelques amis, mais j'ai des cadeaux à faire aussi pour la famille. Et ce n'est pas encore au point. Mais comme chaque année, je m'y prends au dernier moment. Mais je pense que ça ira, je serai dans les temps", ajoute un dernier passant, optimiste.

Et du côté des commerçants, c'est le gros rush de la fin d'année. "Si ce rush se passe normalement, c'est bien 30 % du chiffre de l'année. C'est quand même une période propice. Ça représente au moins le double d'un mois normal. Ce sera une période correcte pour le commerce indépendant, mais pour le commerce physique en général", détaille Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Une bonne nouvelle, même si pour slalomer dans les rayons, il faudra s'armer de patience jusqu'à la semaine prochaine.