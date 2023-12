Noël : «Le Puissance 4, cela marche super bien», quand les anciens jeux de société ont toujours la cote

À l'approche des fêtes de fin d'année, peut-être avez-vous noté quelque indémodable sur votre liste des cadeaux au Père Noël. Docteur Maboul, Puissance 4 ou Qui est-ce ?, ces jeux de société, les classiques notamment, ont toujours la cote. Ces jeux familiaux sont fortement appréciés de génération en génération. Immersion dans un magasin de jouets situé en Ille-et-Vilaine.

Dans le brouhaha des jeux vidéo, une table, des chants de Noël et de petits bruits de plateaux de jeux de société qui n'ont pas pris une ride. "Qui n'a pas joué aux pièces une fois dans sa vie avec un de ses enfants ou un de ses neveux ?", assure Brieuc Le Mazou, le responsable du magasin JouéClub. Il croise Stéphanie et Patrick, parents de quatre enfants et en quête d'une version tricheur du Monopoly.

"C'est ce qui nous rassemble tous"

"Nos enfants ne nous demandent pas vraiment des jeux de société. Il y a un cadeau pour la famille et c'est souvent un jeu de société", explique la mère de famille. "On a quatre enfants et les jeux de société, c'est ce qui nous rassemble tous. Les grands jouent même avec les petits. Le Puissance 4, ça marche super bien, c'est le premier jeu durant lequel ils essaient d'avoir une stratégie".

Ce retour en force du jeu de société représente ici 20% des ventes de jouets avec des jeux pour tous les âges qu'on offre aussi après Noël pour le réveillon du 31. "Les parents misent quand même sur le jeu pour essayer de mettre un peu de côté les écrans", conclu Brieuc Le Mazou.