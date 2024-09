«Ça va être le bazar» : les automobilistes opposés au passage à 50 km/h du périphérique parisien

Coup de frein sur le périphérique. Dans un entretien à Ouest-France, la maire de Paris Anne Hidalgo a réitéré sa volonté de réduire la vitesse sur le boulevard périphérique qui entoure Paris, de 70 à 50 km/h. Mais la nouvelle est loin de faire des heureux. Les automobilistes qui l'empruntent chaque jour s'agacent déjà des embouteillages monstres. Alors, avec un passage à 50 km/h, ils s'attendent au pire.

"Déjà, on est passé de 80 à 70, là, on passe à 50. C'est quoi la suite, 30 ?", s'alarme Philippe, chauffeur-livreur, au micro d'Europe 1. "C'est une vraie galère pour faire trois portes. On peut y passer des fois une heure pour parcourir trois portes", ajoute-t-il.

"Ça sera le bazar"

Un peu plus loin, Abdel qui prend sa voiture tous les jours pour aller travailler, se dit atterré par une telle annonce. "L'objectif, c'est quoi ? Ça va faire beaucoup de bouchons et ça ne va pas résoudre un problème de fond", estime-t-il.

L'abaissement de la vitesse sur le périphérique qui pourrait aussi compliquer la tâche d'Isaac, chauffeur VTC depuis cinq ans dans la capitale. "Vous imaginez la scène quand les radars sont réglés à 50 ? Les gens vont freiner, il va y avoir des bouchons, ça sera le bazar", estime-t-il, avant d'entrer sur le périphérique, encore une fois rempli de véhicules collés parechoc contre parechoc.