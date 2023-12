«Ça va être beau» : les fidèles attendent avec impatience de pouvoir retourner à Notre-Dame de Paris

Encore une année à attendre. Dans douze mois, la cathédrale de Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes au public et aux fidèles. Alors que les grues et les échafaudages entourent encore le monument, les catholiques de France ne cachent pas leur impatience.

Une envie pressante

Devant l'église Saint-Germain de l'Auxerrois, dans le 1er arrondissement de Paris, les cloches sonnent et marquent le début de la messe. À quelques mètres, Thérèse presse le pas sous les gargouilles. Motif du retard : un détour par le chantier de Notre-Dame de Paris. "C'est notre enfance, c'est notre adolescence. Quand mon beau-frère était hospitalisé, je me retrouvais avec ma belle-sœur pour prier à Notre-Dame", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Notre-Dame de Paris, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel", ajoute-t-elle avant de s'engouffrer dans l'église.

Depuis quatre ans, Georges et Marie-Laure trouvent refuge ici pour prier, mais ils comptent les jours avant de pouvoir retourner dans leur nef. "Les gens de Reims, quand la cathédrale de la ville a été détruire en 1914, ils ne rêvaient que d'une chose, d'y retourner ! Comme nous, on veut retourner à Notre-Dame", explique ce fidèle.

"Ce n'est pas seulement un lieu"

"Notre-Dame, c'est la maison qui m'a accueillie et jusqu'à présent, je continue mon chemin avec elle. Ce sont nos prêtes, ce n'est pas seulement un lieu", assure, pour sa part, Marie-Laure. Mais Georges attend surtout avec impatience de retrouver l'orgue aux 8.000 tuyaux, qui "sera remonté l'année prochaine. Il y aura certainement un grand concert. Des vitraux ont été aussi déposés et on va pouvoir les revoir. Ça va être très beau", conclut-il.

Mais il faudra encore un peu de patience avant de pouvoir y retourner. Plus qu'un an, jour pour jour avant l'office tant attendu.