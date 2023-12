«C'est fantastique» : le chantier de Notre-Dame de Paris entre dans sa dernière année

Ce vendredi 8 décembre est une date symbolique. Dans un an, jour pour jour, Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes au public. En avril 2019, la cathédrale était touchée par un important incendie qui a détruit notamment la flèche du monument. Depuis, les travaux s'enchaînent et le calendrier reste respecté. La cathédrale a notamment reçu une nouvelle flèche, redonnant ainsi sa silhouette d'antan.

Des ouvriers qui s'attèlent à la tâche

Devant le lieu de culte, encore entouré de quatre grandes grues, Jocelyne ne cache pas son impatience, émerveillée par les travaux déjà réalisés depuis quatre ans. "Les travailleurs qui s'acharnent là-dedans comme des petites abeilles autour d'une ruche, c'est fantastique", juge-t-elle.

Parmi les ouvriers présents : Valentin, qui arpente les échafaudages depuis près d'un an. Le jeune homme est chargé d'installer la charpente de l'abside, juste au-dessus du chœur de la cathédrale. "Tous les bois ont été préparés dans nos ateliers près d'Angers et aujourd'hui, sur le chantier de Notre-Dame, on assemble avant d'utiliser la grue pour envoyer toutes ces pièces sur le toit", explique-t-il.

"Le temps des couvreurs succèdera au temps des charpentiers"

"On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est quand même Notre-Dame de Paris et on a envie qu'elle soit belle", ajoute Valentin au micro d'Europe 1. La charpente sera posée d'ici janvier. Il sera alors temps de passer à la prochaine étape, Philippe Jost, président de la reconstruction de Notre-Dame.

"Le temps des couvreurs succédera au temps des charpentiers. Ils vont donc poser les ornements en plomb sur ces charpentes en chêne jusqu'à l'été 2024", souligne le président. Un chantier immense qui, selon ses mots, n'aurait jamais pu se faire sans les 846 millions d'euros de dons récoltés dans le monde entier.