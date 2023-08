Canicule : 12 départements supplémentaires placés en vigilance orange

Le mercure va s'envoler de façon significative lors des prochains jours dans l'Hexagone. Alors que La Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Loire et la Haute-Loire faisaient déjà l'objet d'une vigilance orange canicule ce jeudi, 12 autres départements les rejoindront ce vendredi à partir de 12h, portant leur total à 19. Il s'agira de l'Allier, de Cantal, du Puy-de-Dôme, du Doubs, du Jura, de la Saône-et-Loire, de la Corrèze, du Gers, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Tarn, et du Tarn-et-Garonne.

Des températures supérieures à 30 degrés sont prévues sur une large partie du sud du pays et jusqu'à la vallée du Rhône, avec des pointes pouvant atteindre 35 à 37 degrés. Et à partir de la fin de semaine, de l'air encore plus chaud va remonter par le sud, conduisant à la mise en place d'un dôme de chaleur. Les hautes pressions anticycloniques vont alors former une sorte de couvercle, emprisonnant l'air chaud et l'intensifiant au fil des jours.

Un pic d'intensité en début de semaine prochaine

"Ces températures élevées s'annoncent durables, avec des pointes voisines de 40°C sur le Midi méditerranéen et en vallée du Rhône à partir de ce week-end", indique Météo France. "La chaleur va alors déborder sur les régions plus au nord, du Centre-Val de Loire au Nord-Est en passant par le bassin parisien où on pourra tutoyer les 35°C", ajoute l'institut de prévisions météorologiques. Le pic d'intensité est attendu en début de semaine prochaine, lundi et mardi, et les températures ne devraient pas redescendre "avant le milieu, voire la fin, de la semaine prochaine".

Pourra-t-on pour autant parler de vague de chaleur ou de canicule ? Il est encore un peu tôt pour le dire. Pour être qualifié de "vague de chaleur", l'indicateur thermique national (moyenne de mesures quotidiennes de température moyenne de l'air dans 30 stations météorologiques) doit être supérieur ou égal pendant un jour à 25,3°C, doit rester au-dessus de 23,4°C pendant au moins les deux jours suivants, et ne doit pas redescendre sous 22,4°C.