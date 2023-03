«Ça pourrait nous aider plus tard» : la Banque de France apprend aux écoliers à gérer leur budget

Pas facile de gérer son budget au quotidien, surtout face à l'inflation. Mais ça s'apprend, et dès le plus jeune âge. C'est justement le but de la Semaine de l'éducation financière, dont la 11ᵉ édition est organisée par la Banque de France en ce moment dans les écoles. Europe 1 a participé à un atelier avec une classe de CE2.

"C'est un peu nouveau pour nous"

À quoi sert l'argent, quelle forme peut-il prendre ou comment gérer un budget ? Autant de questions que les élèves ont pu se poser autour d'un quiz, de mots croisés ou de devinettes. Et du haut de leur dix ans, ils semblent déjà bien saisir les enjeux. "Il y aura sûrement des grandes dépenses", explique un enfant, affirmant que ce qu'il a appris ce jour-là "pourrait nous aider pour plus tard". Pour l'une de ses camarades, "c'est un peu nouveau pour nous parce qu'on voit papa et maman s'en servir, mais sinon, on ne sait pas trop à quoi ça sert des fois".

Virginie Rousseau travaille à la direction de l'éducation financière de la Banque de France. Sa mission : sensibiliser les enfants grâce à des activités ludiques. "Il y a des choses très concrètes et j'espère qu'en effet, c'est un atelier qui leur sera utile pour les années à venir. Si on arrive à sensibiliser dès le plus jeune âge, on espère avoir moins d'accidents de la vie, susciter des réflexes sur les terrains budgétaire et financier pour que chacun gère au mieux son quotidien."

Prochaine étape pour ses élèves en classe de quatrième : ils suivront un programme pour obtenir un passeport d'éducation budgétaire et financière, avec une phase de découverte suivie d'un questionnaire.