«Ça pourrait m'intéresser» : la police lance une grande campagne de recrutement et vise les jeunes français

À l'approche de l'été, et en pleines tensions sur la scène internationale, la police lance une grande campagne de recrutement. Objectif : recruter majoritairement des policiers adjoints. Pour postuler, pas besoin de diplôme, il suffit d'avoir 18 ans.

À la clé, un contrat de 3 ans à salaire de 1.500 euros net par mois. Dans les départements du Sud-Ouest, les entretiens s'enchainent déjà. À l'entrée du lycée de Lescar, dans les Pyrénées-Atlantiques, les policiers ont installé un petit stand. "Je vous donne un petit flyer, dedans, vous retrouverez donc tous les renseignements sur les métiers de la police", lance les agents aux élèves qui s'y arrêtent.

"Protéger les gens"

Le but : motiver et convaincre ces jeunes de devenir policiers adjoints. Pour être candidat, il suffit d'avoir entre 18 et 30 ans et un casier judiciaire vierge bien sûr. Pas besoin de diplôme puisque les candidats auront ensuite quatre mois de formation.

Un argument qui porte auprès des jeunes, qui n'écartent pas l'idée de devenir policier adjoint tout en étant bien conscient que c'est un métier risqué. "Moi, je le ferai plutôt pour protéger les gens. On peut très bien être blessé mais ça fait partie du boulot", estime un élève au micro d'Europe 1.

Comprendre ce qu'est le métier de policier

"Ça peut créer des appréhensions, mais moi, je sais que non. M'engager, ça pourrait m'intéresser", confie un autre. "L'objectif est de recruter des jeunes qui travailleront sur le département des Pyrénées-Atlantiques, de tester sur une période de 3 ans renouvelable, 3 ans, ce qu'est la police", explique au micro d'Europe 1, le commissaire David Book, patron de la police nationale dans les Pyrénées-Atlantiques.

"Les policiers adjoints vont vivre les mêmes fonctions que les policiers sur le terrain. Ils vont faire aussi du police secours, ils vont également faire de la police routière et du contrôle aux frontières", poursuit-il. Des policiers adjoints payés 1.500 euros net par mois sans compter les primes.