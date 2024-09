«Ça nous fait du bien» : dans un collège en Essonne, la «pause numérique» séduit les élèves

Dans ce collège de l'Essonne, les élèves de sixièmes démarrent leur journée en déposant leur portable dans une enveloppe, elle-même insérée dans une mallette. Il y en a une par classe et toutes ces mallettes sont rangées le matin dans une armoire fermée à clé dans une salle. "C'est une simple mallette, assez renforcée quand même, et donc dans laquelle on a effectivement rangé les portables avec des enveloppes nominatives", explique la directrice de cet établissement qui expérimente la "pause numérique".

Vers une généralisation du dispositif en 2025 ?

Pour l'instant, aucun élève ne rechigne à se plier à l'exercice. Et à 10 ou 11 ans, les enfants se séparent facilement de leur premier téléphone : "On joue avec nos amis, on est sans téléphone et parfois, ça nous fait du bien. Je pense que c'est dangereux les réseaux sociaux et, surtout, il y a du harcèlement. Ça peut surtout déconcentrer parce qu'on n'est pas là pour utiliser le téléphone, mais pour l'apprentissage", expliquent-ils.

L'utilisation des portables est déjà interdite dans les établissements depuis 2018. Par ailleurs, chacune de ces mallettes coûte 60 euros. Un financement permis ici par l'Académie. Nicole Belloubet a redit sa volonté de généraliser le dispositif en 2025 : "Cela suppose que nous puissions faire un bilan de cette expérimentation en termes de qualité de vie, de fonctionnement également en termes de lien avec les collectivités territoriales qui sont nos partenaires, les départements, sur ce projet".

Mais Départements de France, qui finance les collèges, a déjà exprimé ses réticences. Cette opération serait trop coûteuse et précipitée.