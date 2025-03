«Ça me permet d'avoir un produit à moindre coût» : le succès des rayons anti-gaspi ne se dément pas

Les rayons anti-gaspi ne connaissent pas la crise. Dans tous les supermarchés, les rayons dates courtes se sont multipliés ces dernières années. Une bonne astuce pour faire des économies et éviter le gâchis alimentaire.



Les habitudes de consommation des Français ne finissent pas de changer. D’après une étude flash, publiée jeudi 6 mars, près d’un Français sur deux déclarent acheter des produits proches de leur date limite de consommation pour bénéficier de réduction sur leurs prix.

Éviter le gaspillage

Alors, dès qu'il fait ses courses, Alexandre se dirige immédiatement vers ce rayon : celui des produits dont la date limite de consommation expire dans deux jours. "J'utilise ces produits pour faire une recette du soir par exemple. Quand j'ai une idée de recette et que je trouve ce qui m'intéresse dans ce genre de rayon, je vais en général me tourner vers ces produits-là parce que ça me permet d'avoir un produit à moindre coût", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Cette fois, Alexandre part avec du poisson à -30%. Si l'argument premier est l'économie réalisée, d'autres, comme Pierre, choisissent ce rayon pour une tout autre raison. "Un truc qui me débecte, c'est me dire que tout ça, potentiellement, ça va aller à la poubelle. Alors, je ne vais pas me forcer à acheter quelque chose que je n'ai pas envie d'acheter. Mais quand je regarde, je me dis bon, si en plus ça rentre dans les choses dont j'ai envie, pourquoi pas", confesse-t-il.

Des rayons qui intéressent tous les budgets

Et ce ne sont pas forcément les clients avec un petit porte-monnaie qui se dirigent vers ces produits. "Ça permet à certains de nos clients qui n'ont pas l'habitude de consommer tel ou tel produit de se dire : "pourquoi pas, à ce prix-là, je vais le tester parce que peut-être que" ça va me plaire, souligne Stéphane Dugousset, directeur d’une grande surface en région parisienne.

Ces rayons à petits prix sont présents dans la plupart des grandes surfaces aujourd’hui, souvent devenus incontournables pour de nombreux clients.