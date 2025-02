Les ventes d'E.Leclerc encore en hausse en 2024 à près de 50 milliards d'euros

L'enseigne E.Leclerc poursuit sa croissance en France. En 2024, les ventes du géant de la distribution ont augmenté de près de 2,6%, pour un chiffre d'affaires de près de 50 milliards d'euros.

Le distributeur E.Leclerc, numéro un du secteur en France, a annoncé mercredi avoir poursuivi sa croissance en 2024 avec des ventes en hausse de 2,6% sur un an à près de 50 milliards d'euros, et une part de marché qui continue de progresser.

"Une performance" face au contexte économique

"2024 a été, pour les centres Leclerc, un sommet" après un peu plus de trois ans de "prise de part de marché", s'est réjoui dans le quotidien économique Les Echos le président du comité stratégique des centres E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc.

Avec un chiffre d'affaires qui culmine à 49,9 milliards d'euros en 2024, le géant de la distribution signe "une performance au vu du contexte" de plus en plus concurrentiel, estime Michel-Edouard Leclerc. Selon le dernier pointage du panéliste Kantar, les parts de marché de Leclerc ont encore légèrement augmenté l'année dernière, passant de 24,1% en janvier 2024 à 24,4% en janvier 2025, en trimestres glissant.

L'écart avec Carrefour se réduit

Mais, de même source, son avance sur son concurrent Carrefour qu'il a dépassé en 2013 se réduit, passant de 4,8% à 2,8% en un an. E.Leclerc, comme Intermarché ou Système U en France, est un groupement de magasins indépendants, où les patrons de magasins ont plus de marge de manoeuvre que dans les groupes dits intégrés, comme Carrefour ou Auchan par exemple.

C'est la raison pour laquelle ces groupements ne communiquent que sur leurs ventes, pas sur leurs résultats nets qui dépendent des orientations et de la situation financière de chacun des membres. E.Leclerc est sorti grand gagnant de la période de forte inflation qu'a connue la France entre 2022 et 2024, affichant des performances jamais vues auparavant, conséquences d'une image bâtie sur le prix bas et d'une stratégie économique sans concession, qui mettent les concurrents sous pression.