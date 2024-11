«Ça me fait retomber en enfance» : à Libourne, le secrétariat du père Noël tourne à plein régime

Le secrétariat du Père Noël vient d’ouvrir ses portes, comme chaque année, en Gironde. Un service gratuit mis en place par La Poste depuis 1962 ! Ici, plus d'un million de lettres sont attendues d'ici la fin décembre. Des missives venues essentiellement de France, mais aussi d'autres pays puisque le centre récolte pas moins de 120 destinations.

Des courriers qui parlent "beaucoup d'amour"

Et ici, chaque enfant aura le droit à une réponse. Alors, autour d'une grande table installée dans les locaux, une dizaine de lutins de La Poste avec leur bonnet vert à pompons blanc, dépouillent ces montagnes de courriers colorés. À l'intérieur, des dessins et surtout des listes de jouets.

"Je trouve que les courriers cette année parlent beaucoup d'amour. L'actualité, parfois, ça peut être lourd. Et le Père Noël, ça amène de la magie, de la féérie, des paillettes dans les yeux et on en a tous besoin. Même les adultes, les personnes âgées, tout le monde", explique Jenny, secrétaire du Père Noël depuis six ans, au micro d'Europe 1.

Attention à la date limite

Parmi les secrétaires du Père Noël, Iris, qui rêvait depuis des années de participer à cette opération. "Tous les ans, je distribuais les lettres adressées au Père Noël ou le retour aux enfants. Et je me suis dit 'Oh, j'aimerais bien une fois aussi moins participer et aider le Père Noël à répondre. Je suis enchantée d'être là", assure-t-elle. "Je regarde les dessins surtout. Et puis, il y a le plaisir de lire la lettre. Ça me fait retourner moi-même en enfance", poursuit Iris.

Pas besoin de timbres, juste la mention Père Noël et la lettre arrive à Libourne. Mais attention, insiste le Père Noël lui-même, il y a une date limite. "Il faut absolument que les enfants nous envoient leur lettre avant le 20 décembre", confit-il à Europe 1.