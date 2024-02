Le permis de conduire à vie sera-t-il bientôt de l'histoire ancienne ? Le Parlement européen doit valider le mois prochain le principe d'une visite médicale obligatoire tous les quinze ans pour tout le monde. Dans le viseur des parlementaires, notamment les jeunes et les seniors, deux publics souvent plus exposés à la mortalité routière que le reste de la population.

"Je trouve que ça va un peu loin"

Mais pour Bertrand, 66 ans, il est inconcevable qu'on lui enlève le fameux papier rose. Le retraité habite à la campagne et se sert tous les jours de sa voiture. "Si on ne fait pas la visite, on nous retire le permis. Je trouve que ça va un peu loin. Ça fait un peu flicage", juge-t-il.

"Encore des formalités" ajoute-t-il... et surtout : qui va payer se demande le retraité. Un peu plus loin, Joëlle et son compagnon sont, eux, plutôt favorables au durcissement des règles du permis. "On est tous les deux d'accord pour passer une visite médicale au niveau des oreilles, des yeux, des réflexes. D'autant que quand on entend la gravité de certains accidents, ça nous remue", poursuit-elle au micro d'Europe 1.

Prise de conscience

Actuellement, près de 20.000 personnes meurent chaque année sur les routes européennes. Un chiffre trop élevé pour Florence, qui estime que cette mesure va dans le bon sens. "Mon papa, qui était âgé de 90 ans, conduisait encore à la fin de sa vie et il devenait très dangereux à mon avis. Donc, on a décidé de lui prendre les clés. Il a compris et il a accepté", explique-t-elle.

Mais tout le monde ne fait pas confiance à son entourage, insiste-t-elle. Et passé un certain âge, beaucoup n'ont pas conscience du danger qu'ils représentent au volant.