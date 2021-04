"Ça fait mal au coeur" : Lourdes quasi déserte en plein week-end de Pâques

REPORTAGE

Seuls quelque centaines de pèlerins ont arpenté ce week-end les allées menant à la grotte miraculeuse. Une paille quand on sait qu'en temps normal, pas moins de 15.000 à 20.000 personnes se pressent à Lourdes tout au long de la semaine sainte et pour le week-end de Pâques. Mais pour la deuxième année consécutive, la ville est restée quasi vide, coronavirus oblige. "Ça fait mal au cœur. On voit une ville sinistrée avec tous les hôtels et les commerces fermés. Un lundi de Pâques, ça devrait être bondé", se désole Hélène au micro d'Europe 1.

Quelques centaines de fidèles ont quand même profité du dernier week-end avant reconfinement, comme Jean et son épouse, tout juste arrivés des Landes. "On a profité des dernières heures de liberté pour venir. C’est plus que jamais le moment. C’est peut-être encore plus émouvant et plus révélateur de la foi qui anime les pèlerins qui viennent à Lourdes en ce moment."

Des prières en continu "pour ceux qui sont reclus"

Dimanche matin, 1.500 fidèles ont assisté à la messe, soit 10 fois moins qu’en temps normal. David Torchala, directeur de la communication du sanctuaire, ne se démonte pas. "On ne perd pas l’espérance, on se réinvente, on s’adapte. On fait en sorte de garder ce lien avec les personnes, ce lien de communion avec ceux qui n’ont pas pu venir. A la grotte, les chapelains assurent une prière en continu pour pouvoir porter la prière de tous ceux qui sont reclus et confinés chez eux."

La chaîne Youtube du sanctuaire, qui retransmet les célébrations, "a fidélisé" pas moins de 250.000 abonnés et cumule 59 millions de vues depuis sa création, tandis que sa page Facebook approche les 800.000 followers, se réjouit David Torchala.

Mais la perspective reste sombre pour les sanctuaires de la ville, qui ne vivent que des dons et ont perdu plus de 4 millions d’euros. L'an dernier à Pâques, en plein confinement, Notre-Dame de Lourdes avait été fermée au public pour la première fois de son histoire, pour ce moment phare de la foi catholique qui marque le coup d'envoi de sept mois de pèlerinages.