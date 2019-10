Bruno, un ami d’enfance de Xavier Dupont de Ligonnès : "Cela réveille des peines profondes"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

"Cela a réveillé des choses terribles. Quand on évoque l'affaire, il est préférable d'être prudent et de parler au conditionnel", souligne Bruno de Stabenrath sur Europe 1 ce samedi. Cet ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait témoigné son soulagement sur Europe 1 vendredi soir après l'arrestation supposée de Xavier Dupont de Ligonnès, s'est de nouveau livré à notre micro quelques heures après la confirmation que l'homme arrêté hier soir à Glasgow en Ecosse n'est finalement pas le fugitif nantais.

"Il faut comprendre que les souvenirs des crimes et le spectre de Xavier de Ligonnès qui revient comme ça brusquement dans notre réalité, font beaucoup de mal", ajoute celui qui a connu le fugitif au collège, en 1976.

"L'exercice de la vérité doit continuer"

"Cela réveille des peines profondes parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours cinq victimes, Agnès et les quatre enfants, qui réclament justice", appuie Bruno de Stabenrath. Cela fait huit ans que Xavier Dupont de Ligonnès s'est volatilisé. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme, ses quatre enfants et de les avoir enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes en 2011. Malgré un mandat d'arrêt international lancé contre lui, il n'a jamais été retrouvé.

"Je pense que c'est pour eux que l'exercice de la vérité doit continuer et puis surtout inciter la police à ne jamais classer le dossier. Si cette histoire éclate au grand jour, Xavier parlera et on aura besoin de ses aveux", ajoute celui qui pense qu'on finira par retrouver Xavier Dupont de Ligonnès.