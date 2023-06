Bretagne : comment sont accueillis les SDF déplacés de Paris en vue des Jeux Olympiques ?

Ce mercredi, de nombreux migrants et réfugiés arrivent les uns après les autres en Bretagne dans le cadre d'une mesure mise en place par le gouvernement. Le désengorgement de la capitale de ses personnes sans domicile fixe en est le but principal, d'autant que Paris se prépare à accueillir de nombreux touristes et visiteurs en vue du mondial de rugby cette année et des Jeux Olympiques l'année prochaine.

Dans cet ancien hôtel de zone industrielle, l'arrivée du bus se veut discrète. Quelque 19 personnes qui dormaient dans les rues de Paris il y a quelques jours encore sont désormais bretonnes pour trois semaines. Un séjour que Fabien Beliarde, qui les prendra en charge, veut leur présenter comme un nouveau départ, d'où son accueil des plus soignés. "L'idée n'est pas du tout qu'il y ait des retours à Paris. On va réexpliquer le dispositif et les rassurer sur les perspectives. On a des demandeurs d'asile, quelques déboutés, on a des familles, des isolés et on a aussi des bénéficiaires de la protection internationale", explique-t-il.

"Un public assez hétérogène"

Les profils de ces personnes SDF sont ainsi très variés selon Fabien Beliarde : "Donc vraiment un public assez hétérogène qui reflète un peu les profils des personnes qu'on peut trouver dans les rues, à Paris, dans les campements, dans les squats." Au nom de la préfecture, Paul-Marie Claudon vend ce sas comme une étape pour enfin prendre le temps de la prise en charge. "Ce sas, il a pour but de faire un premier examen de la situation de ces personnes, à la fois sur le plan administratif et sur le plan social."

Parmi les premières démarches à entreprendre pour aider ces personnes à s'installer définitivement, une visite de l'Ofii est prévue ce mercredi matin pour régler les demandes d'asile.