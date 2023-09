Boulogne-sur-Mer : infestées par les punaises de lit, les urgences d'un hôpital contraintes de fermer

Les punaises de lit gagnent du terrain. Et envahissent désormais le service des urgences d'un hôpital de Boulogne-sur-Mer après avoir infesté plusieurs cinémas parisiens, mais aussi quelques hôtels. Par conséquent, l'établissement du Pas-de-Calais a décidé de fermer le service concerné. Une mesure radicale pour un sinistre encore jamais expérimenté dans cet hôpital.

Depuis quelques jours, la direction de l'établissement ne parvenait pas à se débarrasser de cette invasion. D'où l'utilisation des grands moyens. "Depuis cinq jours, il y a eu trois interventions d'entreprises spécialisées et à chaque fois, ça changeait d'endroits. Et hier, en début d'après-midi, on m'a informé qu'au niveau de l'accueil administratif, il y avait ce type de parasites, nous avons discuté en cellule de crise et nous avons pris cette décision radicale. Fermer les urgences, je ne pensais pas que c'était possible. Et on l'a fait en trois heures", indique André-Gwenaël Pors, le directeur général de l'hôpital.

L'hôpital réfléchit à un réexamen du protocole sanitaire d'admission

Depuis ce jeudi matin, une entreprise spécialisée vaporise un produit pour éradiquer ces punaises de lit, sans doute introduites dans le service par un patient. Pendant ces opérations, les malades sont orientés vers d'autres hôpitaux de la région. Pour les autres, les admissions dans d'autres services sont gérées au cas par cas.

Cette affaire inquiète le personnel, bien démuni face à cette situation. "Nous sommes dans une période estivale avec encore beaucoup de touristes et des gens qui affluent de plus en plus. Donc oui, cette situation est inquiétante. On a déjà par le passé eu des épisodes de galle, mais, de toute ma carrière, je n'ai jamais connu les urgences de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer fermées". La direction espère désormais rouvrir le service ce vendredi matin et réfléchit à un réexamen du protocole sanitaire d'admission des patients aux urgences.