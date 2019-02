"Boule de feu" et forte explosion à Mayotte : une météorite semble avoir chuté au large des côtes

Les habitants de Mayotte, déjà éprouvés par une série de séismes, ont partagé leur inquiétude sur les réseaux sociaux après avoir été surpris par le bruit d'une explosion dans la nuit de lundi à mardi, vraisemblablement due à la chute en mer d'une météorite, selon la préfecture.

Boule de feu. Les habitants "ont tous entendu le bruit d'une explosion" lundi vers 21h30, a indiqué mardi matin la préfecture du 101ème département français par communiqué. "Certains témoignages recueillis par la suite font état d'observations d'une 'boule de feu' dans le ciel mahorais", a ajouté la préfecture.

"Nous habitons derrière Mayotte 1ere. La boule de feu est passée à coté de nous. Elle éclairait tout sur son passage.Elle est partie vers le large et puis elle a explosé.Nous sommes dehors,nous avons allumé la radio mais nous n'entendons rien". Témoignage d'un riverain #Mayotte — Abby Said Adinani (@Bee_Mondroha) February 18, 2019

Les observatoires astronomiques sollicités. Les observatoires "La chute, relativement éloignée des côtes mahoraises, d'une météorite en mer" serait "a priori" la cause du phénomène ressenti lundi soir, d'après "l'ensemble des remontées d'informations faites par les services spécialisés dans l'observation aérienne et maritime", a-t-elle expliqué. Les observatoires astronomiques de la zone ont été sollicités par la préfecture afin de "confirmer cette hypothèse (...) et de définir avec plus de précision le point d'impact", a-t-elle précisé.

Mayotte, département français situé dans l'océan Indien, a été frappé par une série de séismes ces derniers mois. Entre le 10 mai 2018 et le 30 janvier 2019, plus de 1.500 secousses de magnitude supérieure à 3,5 ont été enregistrées sur l'archipel.