VIDÉO - Braderie de Lille : «Laissez-moi brader», pour l'occasion, la Ville parodie Dalida

Un week-end de festivités. Le plus grand et le plus célèbre des marchés aux puces d'Europe revient pour une nouvelle édition. Le 2 et 3 septembre, la Braderie de Lille fera le bonheur de tous les amateurs de chine. Pour l'occasion, la Ville sort un clip vidéo, reprise d'une célèbre chanson de Dalida, pour promouvoir l'événement.

"Moi, je vends des pompes et des fripes, des lampes, des cadres, des chaises et des slips. Je vous attends Lillois et touristes, dames chics et braves types, bradeux et Brad Pitt." Si ces sonorités ne vous rappelle rien, découvrez "Laissez-moi brader", parodie de la célèbre chanson de Dalida Laissez-moi danser.