"Il y a des façons de faire" : près de Paris, des consommateurs agacés par les blocages du Black Friday

REPORTAGE

Cela devait être le paradis des promotions. Mais le Black Friday s'est transformé en cauchemar pour certains clients, vendredi. Dans le plus grand centre commercial d'Europe, à la Défense près de Paris, des militants écologistes ont mené des actions "Block Friday" pour dénoncer la surconsommation, provoquant la fermeture des certains magasins. Près d'une centaine d'activistes de Youth for Climate et d'Extinction Rébellion ont déambulé une bonne partie de l'après-midi dans les allées de cette immense centre, criant le plus fort possible leurs slogans hostiles à cette journée de soldes.

"On hallucine face à leur violence"

A chaque fois que ces militants passent devant un magasin, la boutique baisse son rideau. C'est évidemment une victoire pour ces manifestants. Mais bon nombre de consommateurs bloqués ne comprennent pas ces actions, à l'image de Rita, très en colère, même si elle avoue "comprendre la cause défendue". "Il y a des façons de faire", reproche cette cliente, qui dénonce la violence et les mots déplacés utilisés par les manifestants à l'encontre des visiteurs du centre commercial comme elle.

"On ne demande pas aux gens d'aller vivre dans la forêt", tempère Clara, une membre du mouvement Extinction Rébellion. Elle ne comprend pas l’hostilité des clients du centre commercial envers les manifestants. "Il faut ralentir la consommation, mais ce n'est pas facile de faire passer notre message", reconnait Clara. "Les gens sont très en colère, on hallucine face à leur violence."

Cette action menée conjointement par Youth for Climate et Extinction Rébellion devait continuer jusqu'à la fermeture du centre commercial vendredi soir. Les forces de l'ordre, positionnées à l’extérieur du bâtiment, ont choisit pour l'instant de ne pas intervenir. Elles le feront uniquement si ces militants cessent de manifester pacifiquement contre le Black Friday et la surconsommation.