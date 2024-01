Blocages des agriculteurs : qu'attendent-ils des annonces de Gabriel Attal ?

"Il faut que le gouvernement prenne des mesures, qu'il arrête de parler, qu'il agisse." Vendredi, à quelques heures des annonces du Premier ministre Gabriel Attal pour mettre fin à la colère des agriculteurs qui ne cesse de s'étendre à travers le pays, les manifestants attendent du concret, des annonces claires. "Ce qui pourrait faire arrêter le mouvement, c'est un meilleur prix de vente, l'application stricte de la loi Egalim : on ne doit pas vendre nos produits à perte", avance un agriculteur, sur ce point de blocage à la sortie de Strasbourg, sur l'A35.

"Agir sur les taxes"

"Déjà pour commencer, il faut [agir sur] les taxes sur le gaz, l'électricité, les charges", enchérit un autre manifestant. "Il faut absolument simplifier au niveau de la paperasse", avance encore un autre, avant qu'un agriculteur un peu plus loin pointe que le gouvernement devrait légiférer sur les jachères, qui représentent "4% de [nos] terres labourables". Reste que malgré tout, "ça ne réglera rien", selon eux.

Car c'est le scepticisme qui domine et beaucoup n'attendent pas grand-chose des annonces de Gabriel Attal. "Je ne pense pas qu'il fera des annonces qui calmeront le jeu. On est quand même dans un système mondialisé, on a un système qui est dirigé par l'Europe", rappelle un manifestant. "Je ne vois pas comment maintenant, d'un coup de baguette magique, il pourrait tout régler en une semaine", lâche une agricultrice.

"Le mal est trop profond"

Et un autre exploitant en colère de trancher : "Le mal est trop profond, pour moi vu sa méconnaissance du monde agricole, ce n'est pas demain qu'il fera arrêter le mouvement."

Si les annonces du gouvernement déçoivent, les centaines d'agriculteurs qui manifestent sur l'A35 ont d'ores et déjà prévus de revenir, dès le début de semaine.