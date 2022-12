Blanc, coloré, kitch... Quelles sont les tendances décoratives de ce Noël 2022 ?

Le froid s'installe sur la France et avec lui, l'esprit de Noël. À quelques jours des fêtes de fin d'année et des retrouvailles en famille, les hôtes réfléchissent déjà à la décoration de leur table et de leur sapin. Faudra-t-il miser sur la couleur cette année, ou au contraire, adopter un style aussi sobre que possible ? Dans l'émission Bienfait pour vous, Estelle Quilici, décoratrice, fait le point sur les tendances de ce Noël 2022.

Adopter le blanc...

Incontournable, le sapin 2022 sera blanc, prévient la décoratrice. "C'est vraiment la tendance de 2022. Il faut que le sapin soit blanc. Donc typiquement, ça se traduit par un sapin floqué, tout blanc, avec un effet givré. Ça permet d'avoir un peu de magie et en même temps, c'est assez chic dans son salon, comme si la neige venait de tomber", souligne-t-elle.

Une tendance qui se retrouvera également sur la table de Noël. "On dressera une table toute blanche, avec de la vaisselle blanche, élégante, chic, sans trop de chichis. On pourra aussi se permettre d'accrocher un peu partout des grandes étoiles blanches en carton, lumineuses, et on emballe nos cadeaux tout en blanc", note Estelle Quilici.

... Où assumer son côté kitch

Mais le monde n'étant pas à une contradiction près, l'autre grand courant de décoration de cette année 2022 sera de faire ressortir son côté kitch. "Là, on sera plus sur une déco beaucoup plus originale, plus enfantine et pleine de couleurs", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"On va être sur des matières beaucoup plus transparentes et brillantes, et des paillettes. Et puis, il y a aussi toutes ces petites figurines un peu inspirées du folklore scandinave, tous ces petits sujets que l'on peut poser sur le rebord de la fenêtre. Ça peut être des Pères Noël, mais aussi des biches. Et donc là, le but, c'est vraiment de jouer sur l'accumulation pour être dans un kitch assumé", juge la décoratrice.

Et son côté british ?

Enfin, pour les plus traditionnels d'entre nous, les couleurs officielles de Noël, le vert et le rouge, restent toujours d'actualité. "Mais il y a une petite originalité cette année, c'est d'avoir une touche british. Donc oui, on sera en rouge et vert, mais on sera un peu plus distingué que kitch en sortant le meilleur de ce que peut faire la mode anglaise", ajoute Estelle Quilici.

Pour y arriver, "on multiplie la présence d'imprimés écossais, de velours pour créer un côté confortable, et on va ajouter des plaids, des coussins et des bougies". De quoi ajouter un esprit cosy à son salon lors du déballage des cadeaux, le 25 décembre prochain.