Le froid s'installe durablement sur l'Hexagone et avec lui, la neige. Face à l'arrivée d'une perturbation sur la moitié sud du pays, Météo France place trois départements en vigilance orange pour neige et verglas, dès ce lundi soir. Les département de l'Allier, de la Loire et du Rhône sont concernés par l'alerte.

