Un car Flixbus immobilisé en Belgique après l'alerte d'un passager sur un risque «terroriste»

La police belge a arrêté et évacué jeudi un car en provenance de Lille après l'alerte donnée par un passager sur un potentiel risque d'attentat "terroriste" et trois personnes ont été interpellées suite à l'incident, selon les autorités. Le car de la société Flixbus, en provenance de Lille et à destination de Bruxelles, a été stoppé par les autorités à Wetteren, près de Gand (ouest de la Belgique), après "l'alerte" donnée par un passager, a indiqué à l'AFP une porte-parole du parquet de Flandre orientale.

"Nous ne sommes pas encore sûrs que la menace était réelle"

Cette personne assurait avoir entendu une conversation d'autres passagers laissant supposer un risque d'attentat "terroriste", ce qui a amené la police à immobiliser rapidement le véhicule pour l'évacuer et l'inspecter, a précisé un porte-parole du ministre belge de la Justice, Paul Van Tigchelt. Selon le parquet, trois personnes ont été interpellées par la police en vue d'être interrogées, tandis que les vérifications sur le car se poursuivaient jeudi à la mi-journée.

"Nous ne sommes pas encore sûrs que la menace était réelle", a ajouté la porte-parole du parquet, qui confirme que l'incident n'est pas encore considéré formellement comme "terroriste" et que le parquet fédéral n'a pas été saisi. L'agence antiterroriste belge (Ocam) a indiqué à l'AFP "n'avoir pas de raison" de relever son niveau d'alerte pour le moment, compte tenu de l'intervention "préventive" de la police et de l'absence "d'informations concrètes" à ce stade.