Bali, Thaïlande, la Corse... Quelles sont les destinations les plus recherchées par les Français pour l'été ?

Si l'inflation diminue, les Français continuent d'épargner énormément, à hauteur de 19% de leurs revenus. Une opportunité pour certains de s'offrir des vacances inoubliables à l'autre bout du monde. Comme chaque année, le comparateur de vol Kayak a dévoilé son top 10 des destinations les plus recherchées sur son site pour la période estivale. Avec un plébiscite notable pour l'Asie, continent le plus attractif pour les touristes.

Au cœur de l’Océan Pacifique, l’île paradisiaque de Bali est en tête des recherches sur le site de Kayak, devant Bangkok en Thaïlande, tandis que Tokyo, au Japon, arrive à la cinquième place. Des destinations pourtant loin d'être bon marché dans la mesure où il faut compter 1.300 euros pour un aller-retour Paris-Danpazar, le chef-lieu de Bali, et près de 1.000 euros pour un Paris-Bangkok.

Une hausse de 286% sur an pour Munich

Pour le reste, deux villes françaises figurent dans le Top 10, précise Eva Fouquet, la vice-présidente de Kayak. "Les destinations intérieures sont aussi à la mode, notamment Ajaccio en Corse et Saint-Denis sur l’île de la Réunion. Ces destinations ensoleillées offrent aux voyageurs français des options abordables et plus exotiques à découvrir pendant leur séjour en France".

Restent, enfin, les destinations dont la popularité grimpe en flèche. Munich, en Allemagne, enregistre par exemple des recherches en hausse de 286% sur un an.