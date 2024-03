Quand deux homonymes britanniques se retrouvent côte à côte dans un vol à destination de Bangkok

Avez-vous déjà eu l'impression de rencontrer votre sosie ? C'est sans aucun doute ce qu'on dût ressentir deux Britanniques, tous deux passagers d'un vol en provenance de Londres et en direction de Bangkok. Cette anecdote insolite, racontée par nos confrères britanniques du Miror, débute lorsque Mark Garland, 58 ans, chauffeur de bus, se présente à l'aéroport de Londres Heathrow pour monter à bord de son avion. Le personnel de l'aéroport lui indique alors qu'il est déjà enregistré.

Après de longues minutes d'incompréhension et de discussion, une explication est enfin trouvée : il existe deux Mark Garland et ils ont tous deux prévu de prendre ce vol pour la Thaïlande. Comble de l'ironie, les deux Mark étaient positionnés côte à côte dans l'avion. "Nous avons été tellement choqués de voir à quel point c'était étrange, mais nous avons beaucoup rigolé de la situation", a indiqué le conducteur de bus. Mais les ressemblances ne vont pas s'arrêter à la seule identité similaire.

"Nous pourrions être frères"

Il s'avère que les deux homonymes ont tous les deux le crâne rasé, ont quatre enfants chacun, habitent à une vingtaine de kilomètres l’un de l’autre et ont même une connaissance en commun. L'un des deux hommes a 62 ans, est maçon de profession et a déjà emprunté le bus conduit par l'autre Mark. Enfin, ils sont aussi des grands passionnés de la Thaïlande et l'ont visité à de très nombreuses reprises.

"C’est fou ! Quelles sont les chances qu’une chose pareille se produise ? Je suis un peu plus grand, mais les gens disent que nous pourrions être frères", s'est étonné Mark, chauffeur de bus. L'histoire est d'autant plus belle qu'ils se sont liés d'amitié et ont promis de rester en contact. Ils ont même prévu de boire un verre ensemble du côté de Bangkok. "Je me suis fait un ami pour la vie" a confié le Mark plus âgé.