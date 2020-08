Baignades : la préfecture maritime de la Méditerranée appelle à la vigilance

"N’oubliez pas votre bouée en mer !" C’est un appel très sérieux que lancent les sauveteurs en mer alors que les vacances battent leur plein. Un matelas pneumatique laissé dans les vagues ou une bouée licorne abandonnée à l’écume peuvent déclencher des opérations d’urgence car elles sont parfois synonymes de noyades. Au micro d’Europe 1, Christine Ribbe, porte-parole de la préfecture maritime de la Méditerranée, appelle à la vigilance.

Hélicoptères, marins : les moyens mobilisés sont importants

"Pas plus tard que vendredi, sur un matelas pneumatique un petit peu volumineux, on a déclenché des moyens de la SNSM, des marins pompiers de Marseille, l’hélicoptère de la sécurité civile", raconte-t-elle. "Et tout ça pour rien ! Ces moyens peuvent être utiles à d’autres qui sont réellement en difficulté."

Car chaque action en mer entraîne le déploiement d’importants moyens. En ce moment, avec les vacances, ce sont plus de 200 opérations par semaine qui sont déclenchées pour sauver des vies ou des biens, explique Christine Ribbe.

Plus de 200 opérations par semaine

"Ça nécessite du temps ou de l’attention. Toute l’attention portée à un coup de fil qui est faux, c’est du temps qu’on ne passe pas avec une autre personne qui peut-être en réellement détresse", s’alarme la porte-parole de la préfecture maritime de la Méditerrané. Pour le moment, sauveteurs en mer n’ont pas déclenché de moyens importants sur des "mauvais coups de téléphone". "Parce qu’on pose des questions qui nous permettent de déterminer l’urgence de la situation lors des appels", détaille Christine Ribbe. "On n’a pas déclenché de moyens surdimensionnés pour de mauvaises blagues", conclut-elle.