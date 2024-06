«C'est bon, c'est passé, ne m'en parlez plus» : le grand oral, dernière ligne droite du baccalauréat

Ce lundi, de nombreux lycéens affrontaient l'épreuve du grand oral. Cette ultime épreuve du baccalauréat consiste à présenter l'un des deux exposés de son choix tirés au sort. 540.000 lycéens de terminale de France ont donc eu 20 minutes de préparation, 20 minutes de présentation avant les questions du jury. Europe 1 s'est rendue à Strasbourg à la sortie du lycée Jean Monnet.

Devant la grille de ce lycée, les terminales sortent un par un de leur grand oral. Lou semble plutôt confiante : "Mais deux spécialités c'est SES et SVT et je suis tombée sur mon sujet de SVT du coup, j'étais contente, c'était ce que je voulais et au final, j'ai même tenu beaucoup plus longtemps que ce qu'il fallait. Ils ont carrément dû m'arrêter. C'était quand même vraiment stressant, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble".

Les sujets varient pour chaque lycéen : "Comment est-ce que Jimi Hendrix a-t-il contribué en tant que figure dans la communauté afro-américaine ?" ou encore "Les écrivaines anglophones du monde contemporain et l'inégalité des genres". Pour les premiers candidats, maintenant que l'épreuve est terminée, c'est déjà du passé. "Ce soir, je mange au restaurant avec ma copine pour fêter ça. J'ai juste oublié le bac. C'est bon, c'est passé, ne m'en parlez plus", déclare une élève. Il va falloir attendre les résultats du bac le 8 juillet. Le grand oral, lui, va se poursuivre jusqu'au 3 juillet.