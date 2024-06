Bac 2024 : pour préparer le Grand oral, des lycéens prennent des cours d'éloquence avec une comédienne

"Alors, on va commencer. Donc si ça vous va, je vais vous demander de vous lever et d'avancer." C'est dans une petite salle de l'immense Centre Pompidou que Bérénice, comédienne de théâtre, reçoit quelques élèves, au visage angoissé, pour leur distiller ces précieux conseils afin de passer au mieux le Grand oral du bac, en vigueur depuis 2021. "Le premier exercice, ça va être de la respiration sur le stress. On va regarder aussi l'ancrage, comment on se place dans le sol. L'idée, c'est de leur donner des clés pour qu'ils s'enlèvent déjà certains questionnements qui peuvent avoir", explique la comédienne.

"J'ai pu apprendre de nouvelles choses"

Un atelier d'une heure, 100 % sur mesure, et plus qu'utile selon ces deux lycéennes qui se sont volontiers prêtées au jeu. "J'ai pu apprendre de nouvelles choses que je connaissais mal comme ma posture, ma manière de parler, ou bien d'articuler", raconte fièrement une future bachelière. Une autre ajoute : "Ça m'a permis de pouvoir vraiment comprendre les points clés, la façon dont est assise et notre gestuelle. Je me sens vraiment mieux préparée."

Mises en place depuis la réforme du bac en 2021, ces petites sessions ont déjà fait leurs preuves ces dernières années, à en croire Christophe Charlet, responsable du programme. "Nous avons eu plusieurs 20 sur 20 au Grand oral, quatre ou cinq lycéennes qui ont eu des mentions. Donc c'est que ça fonctionne", se félicite-t-il. Mais attention, prévient-il, l'éloquence ne fait pas tout. Pour réussir, il faut surtout bien réviser et connaître son sujet sur le bout des doigts.