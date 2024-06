Bac 2024 : bachelier en 2008 à l’âge de 14 ans, comment a-t-il vécu ce saut précoce dans l’âge adulte ?

Neuf ans, cela ne s’était encore jamais vu. Mais chaque année, cela arrive que certains candidats aient moins de 15 ans. C’était le cas de Sacha Minéo, en 2008. Âgé de 14 ans au moment de décrocher son baccalauréat, comment a-t-il vécu ce saut précoce dans l’âge adulte ? Europe 1 est allé à sa rencontre.

Une intégration réussie grâce à l'humour

Sacha a sauté quatre classes. Propulsé au lycée à 11 ans, c’est un peu l’ovni, comme il le décrit lui-même, mais il s’en sort grâce à l’humour. "J'étais un peu le clown de la classe qui faisait pas mal marrer mes camarades et cela a sans doute facilité mon intégration. On pense toujours quand je dis que j'ai mon bac très jeune, que je travaillais énormément, que j'avais des super notes. Non, pas du tout. J'avais des facilités. J'en profitais pour faire le moins possible, pour m'en sortir avec ce qu'il fallait pour passer", se remémore-t-il.

En cours, Sacha s'ennuie beaucoup, ce qui agace ses profs, frustré qu'il n'exploite pas son potentiel. "L'ennui était assez présent, mais j'avais quelques profs qui avaient un peu de difficulté à gérer cette particularité. Mais je pense aussi du fait de mon insolence à l'époque", explique le jeune homme.

Sur les bancs de l'université dès 14 ans

Il démarre la fac à 14 ans. Sa stratégie : multiplier les diplômes pour faire une année de césure afin de ralentir ce rythme effréné et gagner sa légitimité. Sans passer pour l’éternel stagiaire, une fois son job décroché. "Quand, à l'âge de 20 ans, vous devez encadrer des équipes plus âgées que vous, ça demande encore plus de pertinence, de responsabilisation, de crédibilité professionnelle, etc. Un challenge de plus dans laquelle je me suis plutôt épanoui", se réjouit-il.

Son épanouissement intellectuel, il l'a donc trouvé dans le monde professionnel et non l’univers académique. Un moule dans lequel il est peut-être plus difficile de rentrer quand on est différent.