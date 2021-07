Bac 2021 : les résultats sont disponibles, peu de monde dans les lycées

REPORTAGE

Les résultats du bac 2021 sont tombés ce mardi matin, conclusion traditionnelle de la fin de l'année scolaire. C'est comme ça tous les ans. On connaît les images, les rires, les larmes devant les grilles des lycées. Eh bien non. Cette année, Europe 1 s'est rendue au lycée Charlemagne, à Paris. Et pour une fois, en cette année particulière. Il y avait en fait très peu d'élèves au rendez vous.

"Je ne pensais pas que j'allais avoir une mention"

Ici, dans la cour du lycée, seulement une dizaine d'élèves sont venus chercher leur nom sur les panneaux d'affichage alors qu'ils étaient plus de 700 candidats à passer le bac. Amira, mention assez bien, a fait retentir le seul cri de joie de la matinée. Et on a bien failli ne pas l'entendre. Elle était chez elle à 10h, stressée en train de chercher ses résultats en ligne. Impossible de se connecter, donc, elle s'est finalement déplacée.

"Personne n'a eu cette réaction à part moi, j'étais hyper stressée !", confie-t-elle. "Parce que c'est vrai que cette année, ça a été un peu compliqué avec les confinements, on a eu des cours à distance, etc. C'est pour ça que je me disais que j'allais avoir mon bac, mais je ne pensais pas que j'allais avoir une mention. C'est pour ça que je suis heureuse".

Le contrôle continue comptait à 80%

S'il y a peu de candidats ce mardi matin, c'est qu'en réalité, il y avait peu de suspense pour ces élèves. Cette année, exceptionnellement, le contrôle continu comptait pour 80% de la note finale. Darius et Raphaël ne sont pas plus étonnés que ça. "Oui, j'ai le bac avec mention très bien". "Moi, j'ai eu le bac avec mention bien". Leur état d'esprit ? "Je suis content, mais je n'ai pas trop la foi. Ça sert pas à grand chose. Ca fait plaisir. Mais au delà de ça, bon, on a déjà une affectation. Et on savait qu'on avait une bonne note".

S'il y a peu de surprises, c'est aussi parce qu'on est dans un très bon lycée, qui accueillait des élèves de trois autres établissements du secteur. Sur 700 élèves, seuls deux sont au rattrapage.