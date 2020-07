Bac 2020 : "Il ne faut pas du tout le considérer comme un bac au rabais"

INTERVIEW

C‘est le grand jour pour les candidats au bac. Ils savent depuis mardi matin s’ils ont officiellement décroché le précieux diplôme. Officiellement, car dans les faits, il y aura peu de surprise. Epidémie de coronavirus oblige, les épreuves finales ont été annulées, et le contrôle continu a été privilégié pour la note finale. Certains pointent déjà un bac au rabais. "Il ne faut pas du tout le considérer comme ça", répond mardi sur Europe 1 Lysiane Gervais, ​secrétaire nationale du SNPDEN et proviseur d'un lycée en Gironde.

"Les élèves ont quand même été extrêmement perturbés par cette année scolaire complètement inédite et particulière. Et beaucoup ont énormément travaillé en télétravail, comme on le sait. Ils n’ont pas démérité", argue Lysiane Gervais. "Ce qui est important, c’est que les élèves soient bien traités et qu’on retrouve des taux habituels de réussite au baccalauréat. Ce qui sera le cas."

"Il y avait une compensation qui devait se faire à un moment ou un autre"

Pourtant, le ministère de l’Éducation a bel et bien passé des consignes pour que les notes des élèves soient revues, le plus souvent à la hausse. "Dans certains établissements, il y a peut-être des notations un peu plus strictes, et ces élèves-là tirent habituellement leur épingle du jeu lors d’épreuves ponctuelles en performant, en ayant de bons résultats. Donc il y avait une compensation qui devait se faire à un moment ou un autre", explique la syndicaliste.

"Il a été mis en place par le ministère des commissions d’harmonisation par établissement, qui tenaient compte des moyennes des trois dernières années au baccalauréat de réussite", poursuit Lysiane Gervais, qui refuse de parler de surnotation. "Non, absolument pas. In fine, c’est neutre", assure-t-elle.