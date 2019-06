Bac 2019 : découvrez les sujets de philosophie de la série économique et sociale

Le bac 2019, c’est parti ! Lundi matin, les 740.000 candidats au plus célèbres des diplômes français ont planché sur l’épreuve de philosophie, qui ouvre traditionnellement le bal des copies. Parmi eux, les élèves engagés dans la série économique et sociale. Pour ceux-là, la matière n’est pas la plus importante, mais pas non plus à négliger, puisque son coefficient est de 4. Découvrez les sujets sur lesquels ces lycéens ont dû plancher.

>>> Des questions sur les sujets ? Europe 1 propose un corrigé en Facebook Live à partir de 12h, avec Michel Eltchaninoff, de l’équipe de Philosophie Magazine

- Sujet 1 : La morale est-elle la meilleure des politiques ?

- Sujet 2 : Le travail divise-t-il les hommes ?

- Le sujet 3 est un texte de Leibniz, issu des Remarques sur la partie générale des Principes de Descartes.